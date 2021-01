Saelemaekers | “Ibra è un esempio E’ lui che ci vince le partite nei fine settimana”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il centrocampista del Milan Alexisha rilasciato una lunga intervista a “La Derniere Heure”. Racconta il suo primo anno in rossonero dendolo un sogno. “Ho scelto la parola ‘sogno’. Volevo tutto quello che è successo ma non puoi controllare tutto. Per me, tutto è andato a posto nel miglior modo possibile. Sto vivendo un sogno ad occhi aperti. Ho lavorato sodo per arrivarci. ” Continua: “In un club come questo devi dimostrare che ti piace la tua maglia. Il mio modo di farlo è correre il più possibile. A volte devo riposare perché sono talmente cotto ma do il massimo, ogni volta”. Su Pioli: “Sento una vera fiducia tra di noi. Ci parliamo molto. Dopo le, mi fa vedere cosa ho fatto bene e cosa ho fatto meno bene. È bello avere un allenatore a cui sono così vicino. Mi dà fiducia in campo “. Gli viene chiesto se c’è ...