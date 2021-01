Roma, all'Olimpico nessuna paura: imbattuta in casa da 13 partite (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gennaio 2021- Non è ancora arrivata una vittoria contro le big di questo campionato, ma nel pareggio per 2-2 contro l ' Inter , la Roma ha ritrovato tutte le certezze costruite nella prima ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gennaio 2021- Non è ancora arrivata una vittoria contro le big di questo campionato, ma nel pareggio per 2-2 contro l ' Inter , laha ritrovato tutte le certezze costruite nella prima ...

