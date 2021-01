Qualificazioni Australian Open 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in campo (11 gennaio) (Di lunedì 11 gennaio 2021) oggi 11 gennaio è il secondo giorno dedicato alle Qualificazioni per l’Australian Open 2021, suddivisosi tra Doha per gli uomini e Dubai per le donne. Ben sessantaquattro le partite che verranno disputate quest’oggi per conoscere chi può ancora sognare di entrare nel tabellone del primo Slam del nuovo anno, in programma il prossimo 8 febbraio in via eccezionale. Saranno sette gli italiani che saranno impegnati nella giornata di oggi, quattro uomini e tre donne. Il primo sarà Paolo Lorenzi, che sfiderà la wild card John Patrick Smith nel secondo match sul campo 4. Sul campo B del Khalifa International Tennis and Squash Complex saranno due gli italiani impegnati: il ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021)11è il secondo giorno dedicato alleper l’, suddivisosi tra Doha per gli uomini e Dubai per le donne. Ben sessantaquattro le partite che verranno disputate quest’per conoscere chi può ancora sognare di entrare nel tabellone del primo Slam del nuovo anno, inil prossimo 8 febbraio in via eccezionale. Saranno sette gliche saranno impegnati nella giornata di, quattro uomini e tre donne. Il primo sarà Paolo Lorenzi, che sfiderà la wild card John Patrick Smith nel secondo match sul4. SulB del Khalifa International Tennis and Squash Complex saranno due gliimpegnati: il ...

livetennisit : Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 Qualificazioni (LIVE) - lnzpcr : Ora io già sto nervoso perché l'Inter regala le partite e perché le qualificazioni degli Australian Open vanno male… - Eurosport_IT : Musetti si arrende al primo turno delle qualificazioni ???????? #EurosportTENNIS | #AustralianOpen - oktennis : Bilancio decisamente negativo per il tennis azzurro al primo giorno di qualificazioni degli #AusOpen2021 Avanti so… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Facciamo che faccio finta di non aver letto certi commenti. Sono il primo a essere deluso per la sconfitta di Musetti ma s… -