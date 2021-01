"Puoi uscire". Fazio "cacciato" dallo studio. L'ospite De Filippi padrona di Che tempo che fa: senza precedenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Clamoroso a Che tempo che fa su Rai3: l'ospite d'onore Maria De Filippi caccia Fabio Fazio dal "suo" studio. Chissà come accoglieranno in Rai il trionfo della regina di Mediaset, il giorno dopo il ritorno in video di C'è posta per te. Maria confessa le proprie difficoltà in tempi di Covid ("Cinecittà sembra un ospedale, ad Amici sembrava di essere alle prove generali e non in diretta"), le proprie insicurezze professionali ("Ho sempre paura di fare una figuraccia) e le proprie soddisFazioni: "Mi sono sempre ritenuta fortunata", spiega riferendosi ai tanti incontri vip della sua carriera, come quando ha ospitato Julia Roberts: "Mi sono detta ma è vero? Mi ha fatto davvero impressione". Infine, la gag che vale la serata: la De Filippi fa uscire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Clamoroso a Cheche fa su Rai3: l'd'onore Maria Decaccia Fabiodal "suo". Chissà come accoglieranno in Rai il trionfo della regina di Mediaset, il giorno dopo il ritorno in video di C'è posta per te. Maria confessa le proprie difficoltà in tempi di Covid ("Cinecittà sembra un ospedale, ad Amici sembrava di essere alle prove generali e non in diretta"), le proprie insicurezze professionali ("Ho sempre paura di fare una figuraccia) e le proprie soddisni: "Mi sono sempre ritenuta fortunata", spiega riferendosi ai tanti incontri vip della sua carriera, come quando ha ospitato Julia Roberts: "Mi sono detta ma è vero? Mi ha fatto davvero impressione". Infine, la gag che vale la serata: la Defa...

Ultime Notizie dalla rete : Puoi uscire Zona arancione 9 gennaio: negozi e spostamenti, che cosa si può fare oggi Corriere della Sera Cos’è Parler, l’app bannata pro Trump ed estremista scaricata da Salvini

Pochi giorni fa la decisione dei principali social network di disattivare l'account del presidente uscente Donald Trump.

I nomi per l'attacco

La Roma cerca un rinforzo sulla trequarti campo nel mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma i nomi che sono usciti nelle ultime settimane: si tratta di Stephan ...

