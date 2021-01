Piuttosto che fare il rider a Napoli vado a sparare ai Giuseppe Cruciani picchia durissimo | si scatena l' inferno | una frase estrema

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Parole pesantissime su, dopo la vicenda delaggredito e derubato del suo scooter da una banda di sei ragazzini, assalto che risale a qualche giorno fa. Parole pronunciate daa La Zanzara, su Radio 24, e che come sempre hannoto la sollevazione partenopea. "cheilai palestinesi col Mossad", ha affermatoriferendosi alla vicenda delGianni. E ancora, ha aggiunto: "Avete visto quelle immagini? In quale città accade questo? Bande di ragazzini criminali che assaltano unper rubargli lo scooter". Insomma, come sempre...

rubio_chef : Questa è la risposta che ogni palestinese darebbe al 'Piuttosto che fare il rider a Napoli vado a sparare ai palest… - MatteoRichetti : Continui #proclami a giorni alterni. Risposte alle preoccupazioni delle Regioni direttamente attraverso le… - Azione_it : 'Da mesi sosteniamo che la didattica a distanza abbia contributo alla dispersione scolastica. Piuttosto che scarica… - sakurabiyori9 : a volte mi domando perché non abbiamo aperto la fanpage su tw piuttosto che fb, visto che lo usano sempre meno pers… - Lord_Vltor : @DavideFalchieri @Andunedhel Dav, seriamente? Saremo già tutti schedati. Io poi, che vedi come giro, e sono identif… -

Ultime Notizie dalla rete : Piuttosto che

NEC, in occasione del CES 2021, ha presentato un nuovo prototipo di notebook 2-in-1 con uno schermo da 8 pollici che supporta anche con un controller opzionale per renderlo simile alla nota console Ni ...Per cui poniamo una domanda alle istituzioni cittadine: ma non erano le biciclette ad essere pericolose? Sappiamo bene che nessuno ci risponderà, così come nessuno ci ha risposto quando anni fa presen ...