PG Nationals | Macko e Mkers vanno in finale

Leggi su esports247

(Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ finalmente ufficiale chi saranno le due squadre finaliste dei PGdi Rainbow Six Siege: si tratta di. Possiamo dire che i pronostici iniziali sono stati rispettati malgrado durante il loro percorso nel torneo le due squadre abbiano vissuto di alti e bassi. Notorius Legion non è invece riuscita a culminare la stupenda cavalcata intrapresa nelle qualificazioni e in regular season fermandosi un gradino prima della. Ma vediamo un po’ come si sono svolti i playoff!e Notorius Legion erano già qualificate alla semiessendo arrivate al primo e secondo posto nella regula season. I due posti rimanenti a disposizione sono andati a GoSkilla capace di battere per 2 a 1 Team Hmble.invece si è aggiudicato l’ultimo battendo per 7 a ...