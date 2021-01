Passare da WhatsApp a Signal: ecco cosa sta succedendo e perché è una bufala (almeno in Italia) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nessuna differenza nei termini di sicurezza e privacy ma un gran numero di utenti è passata comunque da WhatsApp a Signal. Come riporta il sito bufale.net nonostante le spiegazioni e le rassicurazioni di numerosi esperti informatici la piccola migrazione verso la meno nota app di messaggistica è avvenuta lo stesso. Tutto è iniziato quando sul display degli smartphone è apparso il messaggio automatico di WhatsApp per un aggiornamento dei dati sulla privacy e sulla sicurezza da accettare entro l’8 febbraio. Messaggio che per molti utenti ha significato una improvvisa differenza tra WhatsApp e Signal, con i secondi che non avrebbero quindi chiesto di fare alcun aggiornamento, e che risulterebbero rimasti con le vecchie condizioni di privacy e sicurezza. Nella realtà, però, sia WhatsApp ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nessuna differenza nei termini di sicurezza e privacy ma un gran numero di utenti è passata comunque da. Come riporta il sito bufale.net nonostante le spiegazioni e le rassicurazioni di numerosi esperti informatici la piccola migrazione verso la meno nota app di messaggistica è avvenuta lo stesso. Tutto è iniziato quando sul display degli smartphone è apparso il messaggio automatico diper un aggiornamento dei dati sulla privacy e sulla sicurezza da accettare entro l’8 febbraio. Messaggio che per molti utenti ha significato una improvvisa differenza tra, con i secondi che non avrebbero quindi chiesto di fare alcun aggiornamento, e che risulterebbero rimasti con le vecchie condizioni di privacy e sicurezza. Nella realtà, però, sia...

