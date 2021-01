“Pagata profumatamente per fare la cattiva” GF Vip | Antonella Elia | ecco quanto prende a puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) È stato molto acceso il confronto trae Samantha De Grenet. L’ opinionista del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di body shaming la nei confronti della concorrente: è entrata per dieci minuti nella casa e si è rivolta a Samantha in un crescendo di “Sei presuntuosa, anzi una bulla di periferia, o meglio una borgatara ripulita male (…) Il massimo che hai saputoè stato essere la regina del Gorgonzola. (…) Sei una grandissima st…a”. La De Grenet, mantenendo la calma, ha risposto a tono: “Tu hai attaccato me per partito peso, tu hai detto che io sono entrata gamba tesa con aggressività. In passato siamo sempre state molto educate l’una con l’altra. Tu hai la tua opinione, è lecito che tu l’abbia, io ho la coscienza a posto. Se dici una cosa da idiota, io dico che sei idiota e lo confermo tesoro. Tu puoi ...