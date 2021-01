NFL, playoff 2020-2021 – I Browns centrano la prima vittoria ai playoff dal 1994 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Super Wild Card Weekend si chiude con Bears-Saints e Browns-Steelers. Nella prima partita, è New Orleans ad avere la meglio e avanzare al turno successivo. Gli uomini di Sean Payton vincono contro Chicago con il risultato di 9-21 e si preparano ad affrontare i Buccaneers. Nell’altro match, interamente targato AFC North, Cleveland batte Pittsburgh per 48-37 e si aggiudica l’accesso al Divisional playoff. Per i Browns è la prima vittoria, in un match di post season, dal 1994. Browns: qual’è stata l’ultima vittoria ai playoff? Sono i playoff 1994 e i Browns, qualificatisi al quarto slot della AFC, si preparano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Super Wild Card Weekend si chiude con Bears-Saints e-Steelers. Nellapartita, è New Orleans ad avere la meglio e avanzare al turno successivo. Gli uomini di Sean Payton vincono contro Chicago con il risultato di 9-21 e si preparano ad affrontare i Buccaneers. Nell’altro match, interamente targato AFC North, Cleveland batte Pittsburgh per 48-37 e si aggiudica l’accesso al Divisional. Per iè la, in un match di post season, dal: qual’è stata l’ultimaai? Sono ie i, qualificatisi al quarto slot della AFC, si preparano ...

sportli26181512 : NBA, LeBron James si traveste da quarterback: che lancio di sinistro! VIDEO: Ispirato dai playoff della NFL in cors… - playitusa_com : Ed a quanto pare Lamar Jackson è in grado di vincere 'in rimonta' e, soprattutto, di vincere ai playoff. - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Nei playoff #Nfl impresa di #Cleveland in casa #Steelers - Gazzetta_it : Nei playoff #Nfl impresa di #Cleveland in casa #Steelers - marioalbanese1 : RT @Dulafive: I playoff NFL su Nickelodeon con tanto di spiegazioni, abbiamo raggiunto l'apice di tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : NFL playoff Buffalo al Divisional Playoff - NFL Periodico Daily - Notizie NFL, playoff 2020-2021 – I Browns centrano la prima vittoria ai playoff dal 1994

Nell’altro match, interamente targato AFC North, Cleveland batte Pittsburgh per 48-37 e si aggiudica l’accesso al Divisional Playoff. Per i Browns è la prima vittoria, in un match di post season, dal ...

Super Bowl 2021, Tom Brady aggiorna i record. Buffalo sfata la maledizione. Le 5 cose da sapere sui play off

Il leggendario quarterback, ora ai Tampa Bay Buccaneers sfida i New Orleans Saints. Buffalo è tornata a vincere una partita nelle eliminatorie dopo 9.142 giorni ...

Nell’altro match, interamente targato AFC North, Cleveland batte Pittsburgh per 48-37 e si aggiudica l’accesso al Divisional Playoff. Per i Browns è la prima vittoria, in un match di post season, dal ...Il leggendario quarterback, ora ai Tampa Bay Buccaneers sfida i New Orleans Saints. Buffalo è tornata a vincere una partita nelle eliminatorie dopo 9.142 giorni ...