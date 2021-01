Mes: Bersani, 'vigliaccata dire che se non si prende mancano cure' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d'accordo sul Mes ma non direi mai una vigliaccata del genere. Perché non è vero, non è una questione di soldi. È una questione di tempo". Lo ha affermato Pierluigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d'accordo sul Mes ma noni mai unadel genere. Perché non è vero, non è una questione di soldi. È una questione di tempo". Lo ha affermato Pierluigi, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

aleappo53 : RT @alby61: @ritafrediani W Bersani e il suo ministro... e ancora ha il coraggio di parlare #MES subito - nuccia20 : RT @alby61: @ritafrediani W Bersani e il suo ministro... e ancora ha il coraggio di parlare #MES subito - alby61 : @ritafrediani W Bersani e il suo ministro... e ancora ha il coraggio di parlare #MES subito - cdghietta : RT @DadoCardone: @matteorenzi Come dice #bersani quest'affermazione 'è una vigliaccata'. Anche essendo favorevoli all'uso del MES, quello c… - alkhimiyah : RT @laremi_guido: #ottoemezzo 'non è il denaro che manca, ci vogliono 3 anni per costruire un infermiere, 5 anni per un anestesista' così #… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Bersani Mes: Bersani, 'vigliaccata dire che se non si prende mancano cure' LiberoQuotidiano.it Mes: Bersani, 'vigliaccata dire che se non si prende mancano cure'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d'accordo sul Mes ma non direi mai una vigliaccata del genere. Perché non è ver ...

Governo: Faraone, 'Bersani? Con D'Alema gemelli dell'autogol della sinistra'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - 'Dopo D’Alema ci mancava Bersani. Bisogna riconoscerlo: i gemelli dell’autogol della sinistra italiana da anni non ...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d'accordo sul Mes ma non direi mai una vigliaccata del genere. Perché non è ver ...Roma, 8 gen (Adnkronos) - 'Dopo D’Alema ci mancava Bersani. Bisogna riconoscerlo: i gemelli dell’autogol della sinistra italiana da anni non ...