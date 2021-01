Marito e moglie uccisi in un campo, svolta nelle indagini: il cugino in manette (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giuseppe Cotroneo, 58 anni, e la moglie Francesca Musolino, 51 anni, erano stati uccisi in una frazione di Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Si trovavano in campagna per la raccolta delle olive, quando qualcuno gli aveva sparato con un fucile. Era stato uno dei figli della coppia, che era poco distante e aveva sentito l’esplosione dei colpi, a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi, che si sono rilevati inutili. Subito dopo sul luogo del duplice omicidio sono arrivati i carabinieri di Villa San Giovanni. Un giallo iniziato lo scorso 9 dicembre e che sembra oggi trovare una soluzione. I carabinieri hanno eseguito stamani un’ordinanza cautelare – emessa dal Gip del Tribunale locale – a carico di Francesco Barillà (65 anni), che è cugino delle vittime e loro vicino di casa. A riportare la notizia è Cz24h. Continua dopo la foto Le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giuseppe Cotroneo, 58 anni, e laFrancesca Musolino, 51 anni, erano statiin una frazione di Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Si trovavano in campagna per la raccolta delle olive, quando qualcuno gli aveva sparato con un fucile. Era stato uno dei figli della coppia, che era poco distante e aveva sentito l’esplosione dei colpi, a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi, che si sono rilevati inutili. Subito dopo sul luogo del duplice omicidio sono arrivati i carabinieri di Villa San Giovanni. Un giallo iniziato lo scorso 9 dicembre e che sembra oggi trovare una soluzione. I carabinieri hanno eseguito stamani un’ordinanza cautelare – emessa dal Gip del Tribunale locale – a carico di Francesco Barillà (65 anni), che èdelle vittime e loro vicino di casa. A riportare la notizia è Cz24h. Continua dopo la foto Le ...

TruppenStrunz : @catlatorre Cerco in rete un nipote, un figlio, una moglie, un marito di una delle 448 vittime di oggi. Non per cat… - AvantiLaura : @Stefan0514 Succede ovunque purtroppo. Il mese scorso moglie e marito anziani morti di stenti a Bologna... - stefyorlandera : Stefy cobain hai tutto il mio cuore, tale marito tale moglie adoro tutto ciò #tzvip #sovip - jakclive : «Voi ingannate voi stessi non conoscendo né le Scritture né la potenza di Dio! Alla risurrezione infatti non si pre… - before2000 : Melania condanna Donald dicono... E che doveva dire? La moglie di Renzi direbbe mai che il marito e un pagliaccio? -

Ultime Notizie dalla rete : Marito moglie Marito e moglie uccisi mentre raccoglievano le olive, arrestato l’omicida: è un parente Fanpage.it Padova, genitori sfondano la porta del pronto soccorso per far curare il figlio 17enne ubriaco

Sono stati identificati e denunciati dalla polizia per interruzione di pubblico servizio i quattro componenti del nucleo famigliare che domenica ...

GF Vip: il marito di Stefania contro Tommaso e Dayane?

Dopo la lite scoppiata nella Casa tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando il marito di quest’ultima ha lasciato un particolare mi piace sotto ad un ...

Sono stati identificati e denunciati dalla polizia per interruzione di pubblico servizio i quattro componenti del nucleo famigliare che domenica ...Dopo la lite scoppiata nella Casa tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando il marito di quest’ultima ha lasciato un particolare mi piace sotto ad un ...