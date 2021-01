"L'uomo sul treno", un duo che nei film d'azione funziona benissimo (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'uomo SUL treno Rai 2, ore 21.20 con Liam Neeson, Vera farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks. Regia di Jaume Collet Serra. Produzione USA 2018. Durata. 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Un uomo qualunque, un agente d'assicurazione padre di famiglia, prende come ogni mattina il treno dei pendolari. E' di umor nero perchè sa che stanno per licenziarlo. Quando una bella e misteriosa signora gli fa un'allettante proposta (centomila dollari) è nella disposizione giusta per accettare senza stare troppo a pensarci (che deve fare in fondo? Individuare una persona che viaggia sullo stesso treno). Quando ci pensa, il pendolare s'accorge troppo tardi di essersi cacciato in un pasticciaccio brutto. La donna è un assassina. Anzi, il convoglio è pieno di potenziali killers. Per fortuna il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'SULRai 2, ore 21.20 con Liam Neeson, Vera farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks. Regia di Jaume Collet Serra. Produzione USA 2018. Durata. 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Unqualunque, un agente d'assicurpadre di famiglia, prende come ogni mattina ildei pendolari. E' di umor nero perchè sa che stanno per licenziarlo. Quando una bella e misteriosa signora gli fa un'allettante proposta (centomila dollari) è nella disposizione giusta per accettare senza stare troppo a pensarci (che deve fare in fondo? Individuare una persona che viaggia sullo stesso). Quando ci pensa, il pendolare s'accorge troppo tardi di essersi cacciato in un pasticciaccio brutto. La donna è un assassina. Anzi, il convoglio è pieno di potenziali killers. Per fortuna il ...

