La campagna è pronta a ripartire | il via mercoledì alla Mostra d’Oltremare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Attesa per le 34mila dosi del vaccino della Pfizer, in arrivo nel primo pomeriggio, per riprendere lavaccinale in Campania. Al momento, infatti, la Regione è ferma perché sono state somministrate tutte le dosi del vaccino a disposizione. La percentuale in Campania è del 101,7%, (somministrate 68.138 delle 67.020 ricevute) raggiunta graziesuddivisione in più dosi operata dai vaccinatori. Come specifica anche il Governo sul sito web dei dati vaccinali, la Campania ha diviso, in diverse occasioni, la boccetta del vaccino in sei dosi, come previsto anche dal protocollo Aifa. La ripresa delle vaccinazioni a Napoli è prevista per. L'articolo proviene da Anteprima24.it.