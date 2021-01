Il packaging come indicatore di benessere sociale. Il punto di Busca (Comieco) (Di lunedì 11 gennaio 2021) A fine anno si è soliti tracciare bilanci per misurare risultati e performance rispetto alle attese e agli obiettivi prefissati. L’anno appena trascorso non sarà certo archiviato dalla memoria storica senza lasciare qualcosa di indelebile. Tutti saremo chiamati, in diversa misura e da diverse angolazioni e prospettive, a farne personalmente memoria. Approfittando dell’opportunità che mi è data con il presente contributo vorrei sottolineare qualcosa che ha riguardato il comparto che ho la fortuna di osservare da vicino per ragioni professionali: il comparto del packaging cellulosico e l’intera filiera cartaria e cartotecnica. Un comparto che nel contesto della pandemia si è confermato quanto mai essenziale, nei fatti prima ancora che per legge, per l’indiscutibile ruolo che carta e cartone e l’imballaggio cellulosico hanno sempre avuto per il contenimento, il trasporto ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) A fine anno si è soliti tracciare bilanci per misurare risultati e performance rispetto alle attese e agli obiettivi prefissati. L’anno appena trascorso non sarà certo archiviato dalla memoria storica senza lasciare qualcosa di indelebile. Tutti saremo chiamati, in diversa misura e da diverse angolazioni e prospettive, a farne personalmente memoria. Approfittando dell’opportunità che mi è data con il presente contributo vorrei sottolineare qualcosa che ha riguardato il comparto che ho la fortuna di osservare da vicino per ragioni professionali: il comparto delcellulosico e l’intera filiera cartaria e cartotecnica. Un comparto che nel contesto della pandemia si è confermato quanto mai essenziale, nei fatti prima ancora che per legge, per l’indiscutibile ruolo che carta e cartone e l’imballaggio cellulosico hanno sempre avuto per il contenimento, il trasporto ...

