Il «mullet» di Zac Efron è il taglio di capelli del 2021

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) I want myback, cantava Billy Ray Cyrus, uno dei primi ad aver portato in auge il(tradotto in italiano: triglia) tra i, ovvero un'acconciatura piuttosto complessa da eseguire, simbolo dell'irriverenza Eighties e sicuramente non prestante su tutte le teste maschili. Tra i nomi che vantano i miglioric'erano ieri David Bowie - all'epoca di Ziggy Stardust - e James Hetfield dei Metallica, e ci sono oggi Joe Keery e Dacre Montgomery della serie tv Stranger Things e i modelli in passerella. A dimostrazione del ritorno del, c'è soprattutto Zacche, per iniziare decisamente “col botto” il, ha chiesto al salone australiano Attaboy di stupire i suoi fan con un'acconciatura da ultimo dei Moicani, ben più eccentrica della chioma ...