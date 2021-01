I nuovi divieti di spostamento nelle zone gialle (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra giovedì e venerdì il governo varerà il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio all’inegna del rigore: si va verso una stretta sulla movida, la conferma del divieto di spostamenti tra regioni e una revisione delle fasce. Cosa cambia nelle zone gialle Le zone gialle diventeranno zone gialle rinforzate: oltre al divieto di spostamento tra regioni sarà vietato, come norma anti movida, l’asporto per i bar a partire dalle 18. Inoltre anche se non è definitivo, si pensa di chiudere i centri commerciali nel weekend o, nel caso passi la linea dura, di rendere i fine settimana arancioni per tutti, spiega il Corriere: Basta con gli aperitivi, le feste improvvisate in strada, gli assembramenti di decine di persone col bicchiere in mano davanti ai ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra giovedì e venerdì il governo varerà il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio all’inegna del rigore: si va verso una stretta sulla movida, la conferma del divieto di spostamenti tra regioni e una revisione delle fasce. Cosa cambiaLediventerannorinforzate: oltre al divieto ditra regioni sarà vietato, come norma anti movida, l’asporto per i bar a partire dalle 18. Inoltre anche se non è definitivo, si pensa di chiudere i centri commerciali nel weekend o, nel caso passi la linea dura, di rendere i fine settimana arancioni per tutti, spiega il Corriere: Basta con gli aperitivi, le feste improvvisate in strada, gli assembramenti di decine di persone col bicchiere in mano davanti ai ...

