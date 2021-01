Grande Fratello Vip, stasera 11 Gennaio: ospiti, novità e colpi di scena (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’appuntamento di stasera con il Grande Fratello Vip è confermato. Scopriamo insieme che cosa avrà in serbo per noi il reality show. Il Grande Fratello Vip continua a coinvolgere sempre più persone. Il reality show è attualmente uno dei più seguiti in Italia e tutti i telespettatori non vedono l’ora di assistere alla nuova puntata. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’appuntamento dicon ilVip è confermato. Scopriamo insieme che cosa avrà in serbo per noi il reality show. IlVip continua a coinvolgere sempre più persone. Il reality show è attualmente uno dei più seguiti in Italia e tutti i telespettatori non vedono l’ora di assistere alla nuova puntata. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - cristina020495 : Comunque c’è un sacco di gente molto più grande del Twitter medio,parlo anche di nonne, che guardano e seguono il g… - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Chiuso nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si lascia andare ad alcune confidenze sul rapporto con suo padre Wa… -