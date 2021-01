GFVIP | Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sempre più distanti | cosa è successo?

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021)affiatati sin dall’inizio della loro avventura nella casa delsembrano essere ai ferri corti, nonostante i tentativi di chiarirsi non sono riusciti a superare i contrasti degli ultimi giorni. L’origine della lite fra i due veterani gieffini è dovuta ad un avvicinamento dia Dayane durante la festa a tema brasiliano. Un feeling nato fra la modella edavvero inaspettato per gli altri inquilini visto che negli ultimi tempi la Mello ha avuto contrasti con tutti.ha poco compreso le intenzioni die tanto meno come mai si sia avvicinato così tanto alla modella brasiliana, ma l’influencer ha spiegato che l’affiatamento con Dayane era a solo scopo di divertimento. Dopo ...