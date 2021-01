Genoa, attesa la risposta di Sokratis: l’alternativa è Fazio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Genoa vuole acquistare un difensore centrale di spessore ed esperienza in questa sessione invernale di calciomercato. I rossoblu hanno individuato nell’ex Sokratis Papastathopoulos la prima scelta per rinforzare il pacchetto arretrato. Il greco è fuori dal progetto dell’Arsenal e in scadenza di contratto. La dirigenza vuole regalare a Davide Ballardini un colpo importante per sistemare un reparto che fin qui non ha mostrato di funzionare pienamente. Un eventuale arrivo di Sokratis garantirebbe esperienza ed un innalzamento del livello tecnico tattico della rosa. Il club di Enrico Preziosi ha messo sul piatto l’offerta e attende risposta. Intanto, però, è obbligatorio guardarsi intorno per un possibile e necessario piano B che in questo caso potrebbe portare al nome di Federico Fazio. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilvuole acquistare un difensore centrale di spessore ed esperienza in questa sessione invernale di calciomercato. I rossoblu hanno individuato nell’exPapastathopoulos la prima scelta per rinforzare il pacchetto arretrato. Il greco è fuori dal progetto dell’Arsenal e in scadenza di contratto. La dirigenza vuole regalare a Davide Ballardini un colpo importante per sistemare un reparto che fin qui non ha mostrato di funzionare pienamente. Un eventuale arrivo digarantirebbe esperienza ed un innalzamento del livello tecnico tattico della rosa. Il club di Enrico Preziosi ha messo sul piatto l’offerta e attende. Intanto, però, è obbligatorio guardarsi intorno per un possibile e necessario piano B che in questo caso potrebbe portare al nome di Federico. Il ...

