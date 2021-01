Fisco, Bankitalia 'Serve riforma per sostenere la crescita' (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - "Il sistema tributario italiano necessita di una riforma ampia e organica, che tenga conto della complessità delle funzioni che esso svolge e della molteplicità degli obiettivi che ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - "Il sistema tributario italiano necessita di unaampia e organica, che tenga conto della complessità delle funzioni che esso svolge e della molteplicità degli obiettivi che ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Fisco, evasi 38 miliardi di Irpef. Bankitalia: 'La riforma sostenga la crescita: più peso su consumi e ricchezza' https://t… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Il sistema tributario italiano necessita di una riforma ampia e organica, che tenga conto della… - zazoomblog : Fisco Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita” - #Fisco #Bankitalia #“Serve #riforma - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Fisco, Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita” - - Notiziedi_it : Fisco, Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita” -