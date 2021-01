Da Ciampino il volo salvavita per una bimba di 11 anni: poi il ricovero d’urgenza in Ospedale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un volo salvavita. Nei giorni scorsi una bambina di 11 anni, ricoverata presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stata trasportata d’urgenza dall’aeroporto di Perugia a quello di Linate, a bordo di un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino. La giovane paziente, accompagnata dalla madre, è stata imbarcata sul velivolo militare sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. Leggi anche: Pomezia, l’equipe medica di Pratica di Mare in volo verso l’Albania: rimpatriati in biocontenimento due pazienti Covid Da Ciampino a Milano: il volo salvavita per una bimba di 11 anni La richiesta di trasporto, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un. Nei giorni scorsi una bambina di 11, ricoverata presso l’Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stata trasportatadall’aeroporto di Perugia a quello di Linate, a bordo di un veliFalcon 900 del 31° Stormo di. La giovane paziente, accompagnata dalla madre, è stata imbarcata sul velimilitare sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. Leggi anche: Pomezia, l’equipe medica di Pratica di Mare inverso l’Albania: rimpatriati in biocontenimento due pazienti Covid Daa Milano: ilper unadi 11La richiesta di trasporto, come ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciampino volo Da Ciampino il volo salvavita per una bimba di 11 anni: poi il ricovero d’urgenza in Ospedale Il Corriere della Città Volo militare per bambina malata

