Conte | “Impennata di contagi | ancora sacrifici”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sta arrivando unadei, dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile, dobbiamo faredei”. Lo ha detto il presidente del Giuseppe, ai microfoni del Tg3, soffermandosi sull’emergenza coronavirus

TgLa7 : #Covid, #Conte: impennata #contagi dobbiamo fare ancora sacrifici - SoyElMarco : Conte:”Sta arrivando impennata di casi, servono sacrifici”. Come se un anno di sacrifici già non bastasse. La colpa… - moneypuntoit : ?? Conte prevede una impennata di contagi: “Dobbiamo ancora fare sacrifici” ?? - MarinoBruschini : RT @TgLa7: #Covid, #Conte: impennata #contagi dobbiamo fare ancora sacrifici - EmMicucci : #Coronavirus #Conte: 'Sta arrivando un'impennata' dei contagi 'dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Impennata

Per Giuseppe Conte una impennata dei contagi starebbe arrivando anche da noi “dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania”, ammettendo che in Italia si dovranno fare ancora dei sacrifici sul fronte Covid.Il premier, Giuseppe Conte prevede una nuova impennata di contagi in Italia. «Dopo Gb, Irlanda e Germania ora toccherà a noi».