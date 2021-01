Cashback di Natale: rimborsi in arrivo, ecco quando (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dall’8 al 31 dicembre 2020 alcuni italiani hanno approfittato, quando e laddove possibile, delle strenne natalizie per fare un po’ di spese. In questo periodo era operativo il Cashback di Natale, ovvero un meccanismo di rimborso (che sarebbe dovuto partire nel 2021 ma che per l’occasione è stato anticipato) sulle spese sostenute durante il periodo delle festività presso i negozi fisici ed effettuate esclusivamente tramite metodo di pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, etc.). Il limite per ottenere il rimborso ammontava a 10 transazioni: su ogni spesa è stato previsto un 10% di rimborso. Quest’ultimo sarà poi accreditato sull’Iban del conto corrente indicato dal fruitore al momento della registrazione sull’app IO (seguita alla richiesta e all’ottenimento dello SPID). Cashback di Natale: ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dall’8 al 31 dicembre 2020 alcuni italiani hanno approfittato,e laddove possibile, delle strenne natalizie per fare un po’ di spese. In questo periodo era operativo ildi, ovvero un meccanismo di rimborso (che sarebbe dovuto partire nel 2021 ma che per l’occasione è stato anticipato) sulle spese sostenute durante il periodo delle festività presso i negozi fisici ed effettuate esclusivamente tramite metodo di pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, etc.). Il limite per ottenere il rimborso ammontava a 10 transazioni: su ogni spesa è stato previsto un 10% di rimborso. Quest’ultimo sarà poi accreditato sull’Iban del conto corrente indicato dal fruitore al momento della registrazione sull’app IO (seguita alla richiesta e all’ottenimento dello SPID).di: ...

fattoquotidiano : Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’ince… - redazionetmag : Com’è andato il Cashback di Natale Il 1° gennaio è iniziata ufficialmente il cosiddetto Cashback, intanto i dati r… - infoiteconomia : Cashback di Natale, fine dei conti: che succede ora - infoiteconomia : Bonus Cashback di Natale, quando arrivano i rimborsi? - infoiteconomia : Cashback di Natale, tanto rumore per nulla: i fondi non bastano -