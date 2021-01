Can Yaman multato in Italia. Dovrà pagare 400€, ecco il motivo (VIDEO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Brutta notizia per i fan di Can Yaman e soprattutto per lui, che notoriamente si trova in questi giorni a Roma per girare il nuovo spot della pasta “De Cecco”. L’attore turco, che quando era venuto mesi fa in Italia si era dimostrato ligio a rispettare e persino a far rispettare agli ammiratori le norme anti-COVID (nonostante qualche polemica ci fosse stata anche allora per gli assembramenti), questa volta avrebbe trasgredito. Per questo motivo gli sono stati comminati 400 euro di multa. Vediamo cosa, a quanto pare, è accaduto. Perché hanno multato Can Yaman? Il primo errore è stato forse dei giornalisti, i quali hanno diramato il nome dell’hotel nel centro di Roma dove Can alloggia (che ormai possiamo dirlo, è l’Eden, lo stesso dell’altra volta). Il secondo è stato ovviamente quello ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 11 gennaio 2021) Brutta notizia per i fan di Cane soprattutto per lui, che notoriamente si trova in questi giorni a Roma per girare il nuovo spot della pasta “De C”. L’attore turco, che quando era venuto mesi fa insi era dimostrato ligio a rispettare e persino a far rispettare agli ammiratori le norme anti-COVID (nonostante qualche polemica ci fosse stata anche allora per gli assembramenti), questa volta avrebbe trasgredito. Per questogli sono stati comminati 400 euro di multa. Vediamo cosa, a quanto pare, è accaduto. Perché hannoCan? Il primo errore è stato forse dei giornalisti, i quali hanno diramato il nome dell’hotel nel centro di Roma dove Can alloggia (che ormai possiamo dirlo, è l’Eden, lo stesso dell’altra volta). Il secondo è stato ovviamente quello ...

Radio105 : 'Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine.' #CanYaman… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - Berna71164899 : RT @Irisy88741043: Can Yaman e Ozge Gurel: le foto dei due attori fanno impazzire i fan di Twitter - Irisy88741043 : Can Yaman e Ozge Gurel: le foto dei due attori fanno impazzire i fan di Twitter -