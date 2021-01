Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Roma galeotta, ultimi gossip (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attore turco avrebbe conosciuto la conduttrice sportiva nei giorni scorsi nella Capitale: per entrambi sarebbe stato un colpo di fulmine L'articolo proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attore turco avrebbe conosciuto la conduttrice sportiva nei giorni scorsi nella Capitale: per entrambi sarebbe stato un colpo di fulmine L'articolo proviene dae Tv.

Radio105 : 'Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine.' #CanYaman… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - RosaCanyaman : RT @Shana78959819: Va bene tutto, ma addirittura dichiarare in una trasmissione RAI che Can Yaman era in mezzo alla folla senza mascherina,… - ChiaraGiacobaz2 : @Le_Yamanine @canyaman1989 @aydan_m_ @FerzanOzpetek @DeCecco_pasta @guldemcan @samish80 @1Sanaat @c_ofcanyaman… -