Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme?/ Lo scoop di Anna Pettinelli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? In radio Anna Pettinelli parla di fonti certe che hanno visto l'attore turco insieme alla giornalista sportiva. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021) Can? In radioparla di fonti certe che hanno visto l'attore turcoalla giornalista sportiva.

Radio105 : 'Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine.' #CanYaman… - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - AlwaysWith_Can : Signora Eleonora, quando si fa giornalismo su una rete ammiraglia come la RAI, bisognerebbe informarsi meglio sui f… - Elisabe72539214 : RT @canyamanitalian: Can Yaman durante il suo soggiorno in Italia ha ricevuto da parte dei fans molta cioccolata e ha deciso di regalarla a… -