Bankitalia: l’IRPEF presenta criticità dal punto di vista dell’efficienza e dell’equità (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – l’IRPEF “presenta diverse criticità dal punto di vista dell’efficienza e dell’equità della tassazione“. Le principali riguardano “l’evasione dell’imposta, l’erosione della base imponibile, il livello e l’andamento delle aliquote marginali effettive e la capacità redistributiva dell’imposta”. Lo ha detto Giacomo Ricotti, a capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale di di Bankitalia nel corso dell’audizione in commissione finanze alla Camera sulla riforma dell’IRPEF. Una riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche “dovrà contenere le irregolarità nell’andamento delle aliquote marginali, anche per ridurre i disincentivi all’offerta di lavoro – ha sostenuto Ricotti – Al contempo non potrà prescindere dal ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) –diversedaldidella tassazione“. Le principali riguardano “l’evasione dell’imposta, l’erosione della base imponibile, il livello e l’andamento delle aliquote marginali effettive e la capacità redistributiva dell’imposta”. Lo ha detto Giacomo Ricotti, a capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale di dinel corso dell’audizione in commissione finanze alla Camera sulla riforma del. Una riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche “dovrà contenere le irregolarità nell’andamento delle aliquote marginali, anche per ridurre i disincentivi all’offerta di lavoro – ha sostenuto Ricotti – Al contempo non potrà prescindere dal ...

UfficioStampaBI : 2/2 #bankitalia Una ricomposizione del prelievo dai redditi da lavoro ai consumi potrebbe essere ottenuta, oltre ch… - UfficioStampaBI : 1/2 #bankitalia riforma #IRPEF Anche se negli ultimi anni è diminuito il livello dell’imposizione, l’Italia si cara… - alucaroni : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia La riforma dell’#IRPEF dovrebbe porsi come finalità principale quella di sostenere la crescita della nostr… - UfficioStampaBI : #bankitalia La riforma dell’#IRPEF dovrebbe porsi come finalità principale quella di sostenere la crescita della no… - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #Bankitalia: La riforma dell'Irpef 'dovrebbe porsi come finalità principale quella di sostenere la crescita della nostra econom… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia l’IRPEF Profeta: «Irpef, ecco perché serve una revisione profonda» Corriere della Sera