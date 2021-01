Uomo gira per Chicago sparando alla gente: tre morti e diversi feriti prima di essere ucciso dalla poliza (Di domenica 10 gennaio 2021) Follia negli Stati Uniti dove un Uomo ha scatenato il terrore per le vie di Chicago . Ha iniziato a girare per la città e senza un apparente motivo ha iniziato a sparare a caso contro la gente. Il ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021) Follia negli Stati Uniti dove unha scatenato il terrore per le vie di. Ha iniziato are per la città e senza un apparente motivo ha iniziato a sparare a caso contro la. Il ...

Follia negli Stati Uniti dove un uomo ha scatenato il terrore per le vie di Chicago. Ha iniziato a girare per la città e senza un apparente motivo ha iniziato a sparare a caso contro la gente. Il ...

