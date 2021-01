Solange aveva previsto anche la sua morte Pochi giorni prima della tragedia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Danon rispondeva al telefono, si era chiuso in casa per paura del Covid. Gli amici, preoccupati, sono andati a casa sua, hanno chiamato i pompieri, che hanno forzato la porta, poi la scoperta: il corpo senza vita diera sul divano. Volto tv (Maurizio Costanzo lo invitava costantemente), checonquistato la notorietà negli anni Novanta come sensitivo, partecipando a programmi di successo, film e reality., nome d'arte di Paolo Bucinelli, è stato trovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti, provincia di Livorno.che i pompieri buttassero giù la porta, e lo trovassero steso sul divano, il suo telefono continuava a squillare a vuoto, lasciando immaginare il peggio alla sua amica e ufficio stampa Francesca Vallino, che mi ha raccontato i particolari. «Si pensa, sia ...