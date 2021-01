Scacco al social network più amato dagli estremisti filo Trump: Apple, Google e Amazon bloccano Parler (Di domenica 10 gennaio 2021) Amazon, Google e Apple hanno bandito l’app Parler dai propri store. La Mela ha motivato il blocco del social network, noto per la carenza di filtri e particolarmente amato negli Usa dai fan più estremisti di Donald Trump, con il fatto che Parler non ha preso le misure necessarie ad arginare i discorsi di odio e violenza, specie in occasione e in seguito dell’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio scorso. «Abbiamo sempre sostenuto che i diversi punti di vista dovessero essere rappresentati, ma non c’è spazio sulla nostra piattaforma per la violenza e per l’illegalità», afferma Apple. «Parler non ha preso le misure adeguate per affrontare il proliferare di queste minacce sulla sicurezza ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021)hanno bandito l’appdai propri store. La Mela ha motivato il blocco del, noto per la carenza di filtri e particolarmentenegli Usa dai fan piùdi Donald, con il fatto chenon ha preso le misure necessarie ad arginare i discorsi di odio e violenza, specie in occasione e in seguito dell’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio scorso. «Abbiamo sempre sostenuto che i diversi punti di vista dovessero essere rappresentati, ma non c’è spazio sulla nostra piattaforma per la violenza e per l’illegalità», afferma. «non ha preso le misure adeguate per affrontare il proliferare di queste minacce sulla sicurezza ...

Il fenomeno tipicamente social dell’erogazione di prodotti in cambio di like ricade, secondo la normativa italiana, sotto la normativa dei concorsi a premio, estremamente complessa. E fioccano le mult ...

Si chiama Il valore sociale dello sport ed è un progetto predisposto dal comitato

