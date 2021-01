Roma-Inter 1-0 | Cronaca live | Vidal sfiora il pari

GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - ryjekUS : RT @Corriere: Roma-Inter: in campo dall'inizio Lukaku e Dzeko Live 0-0 - ioppiss : RT @SiaranBolaLive: Pellegrini!! Roma 1-0 Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter

Non ci siamo, le motivazioni che hanno portato alla decisione di far svolgere la gara tra Juventus e Napoli non ci convincono. Non ci convincono perchè sono un assist bello e buono alla volontà di qua ...Tre successi consecutivi per la Roma di Paulo Fonseca, che ha confermato il terzo posto in classifica e, quest'oggi, ha la grande occasione di agganciare l'Inter in caso di successo nel big lunch matc ...