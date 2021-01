Regione, richiamo all’osservanza delle disposizioni per le attività e divieto di Open day in presenza (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato questa mattina un richiamo all’osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l’esercizio delle attività commerciali e di ristorazione; e all’osservanza del divieto di svolgimento di eventi in presenza, con particolare riferimento agli “Open day” nelle scuole. Viene ricordato nel richiamo che gli esercenti ed utenti dei servizi ed attività commerciali sono tenuti al rispetto delle fondamentali e generali norme di prevenzione sanitaria, consistenti nel distanziamento fisico, nel corretto e continuo utilizzo della mascherina e nell’igiene costante ed accurata delle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato questa mattina undi sicurezza vigenti per l’eserciziocommerciali e di ristorazione; edeldi svolgimento di eventi in, con particolare riferimento agli “day” nelle scuole. Viene ricordato nelche gli esercenti ed utenti dei servizi edcommerciali sono tenuti al rispettofondamentali e generali norme di prevenzione sanitaria, consistenti nel distanziamento fisico, nel corretto e continuo utilizzo della mascherina e nell’igiene costante ed accurata...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania: 'Richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza per attività commerciali, ristora… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania: 'Richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza per attività commerciali, ristora… - napolimagazine : COVID-19 - Regione Campania: 'Richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza per attività commerciali, ris… - apetrazzuolo : COVID-19 - Regione Campania: 'Richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza per attività commerciali, ris… - SandyLombardia : Ma chi è andato come un treno nella somministrazione dei vaccini #COVID19, ha messo da parte le dosi per il richiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione richiamo Regione, richiamo all'osservanza delle disposizioni per le attività e divieto di Open day in presenza anteprima24.it Open day nelle scuole, la Regione Campania dice no

Covid, Campania: la Regione ha emesso una serie di direttive, una della queli prevede il divieto di open day in presenza nelle scuole ...

Campania, De Luca firma un’ordinanza di richiamo al rispetto delle regole per ristoranti e scuole

Campania, De Luca firma un’ordinanza di richiamo al rispetto delle regole per ristoranti e scuole. Un ‘richiamo all’osservanza delle disposizioni’ di sicurezza in vista dell’Open day nelle scuole. Il ...

Covid, Campania: la Regione ha emesso una serie di direttive, una della queli prevede il divieto di open day in presenza nelle scuole ...Campania, De Luca firma un’ordinanza di richiamo al rispetto delle regole per ristoranti e scuole. Un ‘richiamo all’osservanza delle disposizioni’ di sicurezza in vista dell’Open day nelle scuole. Il ...