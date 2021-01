Raoul Bova, commozione e lacrime a Verissimo: “Un dolore che non si può spiegare” (Di domenica 10 gennaio 2021) In una delle poche apparizioni pubbliche concesse alla televisione da Raoul Bova negli ultimi mesi, l’attore e star del cinema italiano ha scelto il salotto di Verissimo per raccontarsi, e per affrontare finalmente il grande lutto di questi anni; la scomparsa del padre Giuseppe,figura a lui legatissima, venuta a mancare nel 2018 e capace di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 10 gennaio 2021) In una delle poche apparizioni pubbliche concesse alla televisione danegli ultimi mesi, l’attore e star del cinema italiano ha scelto il salotto diper raccontarsi, e per affrontare finalmente il grande lutto di questi anni; la scomparsa del padre Giuseppe,figura a lui legatissima, venuta a mancare nel 2018 e capace di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SimonaCroisette : RT @fabio_blob_: @Ri_Ghetto Meravigliosa. Molto curata nei dettagli: gli abiti di scena di Valentino, Armani, Missoni, ecc. sono tutti capi… - fabio_blob_ : @Ri_Ghetto Meravigliosa. Molto curata nei dettagli: gli abiti di scena di Valentino, Armani, Missoni, ecc. sono tut… - SpencerCM_ : Non è un'edizione di c'è posta per te senza: Luca Argentero Raoul Bova Sabrina Ferilli Gabriel Garko Totti #CePostaPerTe - SoSempreEemme : Che poi Luca Argentero e Raoul Bova sono i miei uomini ideali, hanno tutte le caratteristiche che cerco in un uomo,… - PasqualeMarro : Raoul Bova, un addio doloroso: “Per la rabbia mi sono rotto tibia e perone” -