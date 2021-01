Pasta modellabile con la carta igienica + idee creative

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 10 gennaio 2021) In questi giorni invernali soleggiati, quasi a voler essere un’introduzione alla primavera, la voglia di trascorrere tempo all’aperto e godersi la natura è molto forte. La natura però fa il suo normale corso: non è ancora in grado di regalarci le rigogliose fioriture tipiche della stagione più tiepida. Un modo originale per anticipare i tempi, almeno tra le mura domestiche, viene suggerito dall’autore del video tutorial che presentiamo in questa pagina. Ma oltre al tutorial di queste splendide creazioni vedrete un tutorial su come realizzare unacreata con. Ma se… avete già voglia di fiori e candore per rendere più leggero e sopportabile l’inverno, fate una scorta di(in realtà non è serve tanta), avviamo il tutorial ed imitiamo i gesti ...