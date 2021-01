Nuovo Dpcm, Conte convoca capidelegazione: sul tavolo le misure anti-Covid dal 15 gennaio. Ecco le ipotesi allo studio per la nuova stretta (Di domenica 10 gennaio 2021) La maggioranza si riunisce per concordare le misure anti-Covid che scatteranno alla scadenza del decreto ‘ponte’ che sta regolando i giorni dopo le festività. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato i capidelegazione alle 17, in vista dell’incontro con le Regioni in programma lunedì mattina alle 10.30 quando ai governatori verranno illustrate le proposte. All’incontro con Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu) e Teresa Bellanova (Italia Viva) prenderanno parte anche il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo ci sono le novità già emerse negli scorsi giorni. Dopo l’abbassamento della soglia dell’indice Rt per determinare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) La maggioranza si riunisce per concordare leche scatteranno alla scadenza del decreto ‘ponte’ che sta regolando i giorni dopo le festività. Il presidente del Consiglio Giuseppehato ialle 17, in vista dell’incontro con le Regioni in programma lunedì mattina alle 10.30 quando ai governatori verranno illustrate le proposte. All’incontro con Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu) e Teresa Bellanova (Italia Viva) prenderanno parte anche il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sulci sono le novità già emerse negli scorsi giorni. Dopo l’abbassamento della soglia dell’indice Rt per determinare il ...

