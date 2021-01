Morto un uomo amato da tutti | era un pilastro della comunità

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il cinquantaquattrenne Massimo Piazzi ha perso la vita mentre praticava sci di fondo in compagniamoglie Nicoletta. L’è stato colto da un malore mentre praticava sci di fondo insieme alla sua consorte, all’interno dell’anello di fondo di Lavazè. Massimo all’improvviso si è accasciato sulla neve. I soccorsi di Trentino Emergenza sono intervenuti subito L'articolo proviene da YesLife.it.

cacciagioia1 : Oggi un uomo mi é morto tra le braccia, é stato devastante...non dimenticherò mai le urla della moglie. Ho fatto tu… - Spicci3 : @LinoPolipo @luca_tessitore @DiegoFusaro Quando si ama la costituzione e si combatte qualsiasi forma di fascismo si… - IRubentismo : RT @ParticipioPart: Funziona che hanno fatto calare il sipario su un loro dirigente, #Bucci che gridava” sono un uomo morto è finita” il gi… - afradoc : RT @ParticipioPart: Funziona che hanno fatto calare il sipario su un loro dirigente, #Bucci che gridava” sono un uomo morto è finita” il gi… - maxMDN58 : @solo_Vale_ Vile, tu uccidi un uomo morto, ripeterebbe qualcuno -

Ultime Notizie dalla rete : Morto uomo

Follia negli Stati Uniti dove un uomo ha scatenato il terrore per le vie di Chicago. Ha iniziato a girare per la città e senza un apparente motivo ha iniziato a sparare contro la gente.In Emilia Romagna 12.544 contagi nell’ultima settimana: con i nuovi criteri proposti dal Cts saremmo già in zona rossa ...