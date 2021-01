Messa in tv domenica 10 gennaio su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 10 gennaio. A causa dell’emergenza coronavirus, anche durante il periodo natalizio, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per10. A causa dell’emergenza coronavirus, anche durante il periodo natalizio, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

raicinque : Oggi domenica #10gennaio alle 10.00 su #Rai5 “Giselle” nella storica coreografia di #JeanCoralli e #JulesPerrot mes… - incatenarsi : non vedo l’ora di andare a vivere col mio ragazzo così non siamo obbligati a vedere la messa ogni domenica mattina… - AlessandraZadro : RT @raicinque: Oggi domenica #10gennaio alle 10.00 su #Rai5 “Giselle” nella storica coreografia di #JeanCoralli e #JulesPerrot messa in sce… - giuseppe_m76 : RT @mammaparole3: Buongiorno a tutti, oggi è una domenica fredda, sento le campane suonare, tra un po’ vado a Messa, un bacio?????? - mo9nila : RT @raicinque: Oggi domenica #10gennaio alle 10.00 su #Rai5 “Giselle” nella storica coreografia di #JeanCoralli e #JulesPerrot messa in sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica Le Messe in diretta tv e social di domenica 10 gennaio Avvenire L’attività radiologica riparte a Orte e Ronciglione. A Belcolle sedute straordinarie

L’attenzione delle strutture sanitarie, seppur concentrata sull’emergenza coronavirus, non distoglie la sua presenza anche su altre ...

Regina Elisabetta: tutto quello che ancora non sapete sulla sovrana inglese

Alla scoperta di Sua Maestà: quattro curiosità su Queen ElisabethSiamo davvero sicuri di sapere tutto sulla Regina Elisabetta? Cosa ci nasconde l'adorabile Regina? Ecco 4 curiosità sulla sovrana ingle ...

L’attenzione delle strutture sanitarie, seppur concentrata sull’emergenza coronavirus, non distoglie la sua presenza anche su altre ...Alla scoperta di Sua Maestà: quattro curiosità su Queen ElisabethSiamo davvero sicuri di sapere tutto sulla Regina Elisabetta? Cosa ci nasconde l'adorabile Regina? Ecco 4 curiosità sulla sovrana ingle ...