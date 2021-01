LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Moelgg e Maurberger a ridosso della top15 (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Prosegue la crisi di Kristoffersen, che ha inforcato. Mancano 10 atleti. Moelgg è sesto, Maurberger nono. 13.59 Il tedesco Strasser, vincitore a Zagabria, si porta in testa con 3 centesimi su Matt. Difficilmente, questa volta, riuscirà a realizzare una rimonta che lo porti sul podio. Ora c’è il norvegese Kristoffersen, in grave involuzione tecnica. 13.58 Nuovo cambio al vertice. Michael Matt vola in testa con 12 centesimi su Yule, ottenendo il miglior tempo di manche a pari merito proprio con lo svizzero. 13.56 A Moelgg finisce la benzina nel finale e chiude quarto a 0.67. All’ultimo intermedio era vicinissimo a Yule, appena 0.16 di ritardo. 13.55 Yule si riscatta e prende la vetta con 42 centesimi su Pertl. Vedremo cosa saprà fare Manfred ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Prosegue la crisi di Kristoffersen, che ha inforcato. Mancano 10 atleti.è sesto,nono. 13.59 Il tedesco Strasser, vincitore a Zagabria, si porta in testa con 3 centesimi su Matt. Difficilmente, questa volta, riuscirà a realizzare una rimonta che lo porti sul podio. Ora c’è il norvegese Kristoffersen, in grave involuzione tecnica. 13.58 Nuovo cambio al vertice. Michael Matt vola in testa con 12 centesimi su Yule, ottenendo il miglior tempo di manche a pari merito proprio con lo svizzero. 13.56 Afinisce la benzina nel finale e chiude quarto a 0.67. All’ultimo intermedio era vicinissimo a Yule, appena 0.16 di ritardo. 13.55 Yule si riscatta e prende la vetta con 42 centesimi su Pertl. Vedremo cosa saprà fare Manfred ...

Diretta slalom Adelboden streaming video Rai oggi domenica 10 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile.

Per quanto riguarda gli azzurri: Maurberger 24°, Razzoli 25°, Sala 26° e Gross 28°. 11.23 Buona prestazione dell’austriaco Marc Digruber che col pettorale 34 chiude al 21° posto a 1”87 proprio davanti ...

Per quanto riguarda gli azzurri: Maurberger 24°, Razzoli 25°, Sala 26° e Gross 28°. 11.23 Buona prestazione dell'austriaco Marc Digruber che col pettorale 34 chiude al 21° posto a 1"87 proprio davanti