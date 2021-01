Juventus-Sassuolo, Pirlo: “Ogni partita come una finale, tutto sulle condizioni di Dybala. Classifica? Concentrati su noi stessi” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Juventus prosegue la sua scalata.Centra anche la terza vittoria di fila la Juventus, impostasi anche sul Sassuolo nel match andato in scena questa sera all'"Allianz Stadium". Una vittoria analizzata dal tecnico bianconero, Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara, per analizzare la prova offerta dalla sua squadra."Il DNA della Juventus non deve mai mancare. Dobbiamo avere la forza fino all’ultimo minuto. Gol subito? C’è da segnalare la passività dei nostri centrocampisti e il mal posizionamento dei difensori. Demiral deve stare più attento, Bonucci più attaccato. E’ stato bravo Defrel ma abbiamo sbagliato. Demiral mi ha chiesto che voleva rivedere il gol, perché a lui piace rivedere i suoi errori. Siamo cresciuti soprattutto in autostima, negli ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laprosegue la sua scalata.Centra anche la terza vittoria di fila la, impostasi anche sulnel match andato in scena questa sera all'"Allianz Stadium". Una vittoria analizzata dal tecnico bianconero, Andrea, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara, per analizzare la prova offerta dalla sua squadra."Il DNA dellanon deve mai mancare. Dobbiamo avere la forza fino all’ultimo minuto. Gol subito? C’è da segnalare la passività dei nostri centrocampisti e il mal posizionamento dei difensori. Demiral deve stare più attento, Bonucci più attaccato. E’ stato bravo Defrel ma abbiamo sbagliato. Demiral mi ha chiesto che voleva rivedere il gol, perché a lui piace rivedere i suoi errori. Siamo cresciuti sopratin autostima, negli ...

romeoagresti : #Juventus, buone notizie dalla rifinitura: #Morata sta meglio ed è stato convocato. Partirà dalla panchina // Good… - ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - juventusfc : Vigilia di #JuveSassuolo ??? A?llenamento dedicato alla tattica al #TrainingCenter ? Q?ui invece le parole di Miste… - Strachnot : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus-Sassuolo 3-1, le pagelle dei bianconeri: Danilo leader, Kulu non hai una via di mezzo. Ramsey salva la sua Old… - Ansa_Piemonte : Serie A: Juventus-Sassuolo 3-1. I gol nella ripresa. Emiliani hanno giocato in 10 per un tempo #ANSA -