Indonesia: aereo caduto, rinvenuti resti umani e detriti (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA, 10 GEN - resti umani e detriti sono stati trovati oggi al largo della capitale Indonesiana Giacarta, dove un Boeing che effettuava un volo interno si è schiantato in mare con 62 persone a bordo.

