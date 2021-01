Draymond Green e i giovani: “sono come tossicodipendenti” (Di domenica 10 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa prepartita di ieri sera, Draymond Green ha parlato della nuia generazione di talenti ed “esperti online” che si stanno affacciando nel mondo del basket. Cosa ha detto Draymond Green? L’ opinione dell’ala dei Golden State Warriors è molto chiara e considera i giovani d’oggi come estremamente acerbi dal punto di vista delle conoscenze del gioco. Queste le sue parole:”La gente pensa di sapere di cosa sta parlando, ma non lo sa davvero. Io mi godo il fatto di essere uno dei pochi che sa come funziona il gioco del basket e di essere in una ristretta cerchia di esperti. come educarli? Prima di imparare devi riconoscere di non sapere. È come per i tossicodipendenti: il primo passo verso la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa prepartita di ieri sera,ha parlato della nuia generazione di talenti ed “esperti online” che si stanno affacciando nel mondo del basket. Cosa ha detto? L’ opinione dell’ala dei Golden State Warriors è molto chiara e considera id’oggiestremamente acerbi dal punto di vista delle conoscenze del gioco. Queste le sue parole:”La gente pensa di sapere di cosa sta parlando, ma non lo sa davvero. Io mi godo il fatto di essere uno dei pochi che safunziona il gioco del basket e di essere in una ristretta cerchia di esperti.educarli? Prima di imparare devi riconoscere di non sapere. Èper i: il primo passo verso la ...

