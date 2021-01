Covid: scendono a 44 i ricoverati in terapia intensiva nella Marca (Di lunedì 11 gennaio 2021) Continua a calare il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della Marca: sono attualmente 44 in tutta la provinc ia con 19 al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) Continua a calare il numero di pazientiinnegli ospedali della: sono attualmente 44 in tutta la provinc ia con 19 al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scendono Covid: scendono a 44 i ricoverati in terapia intensiva nella Marca TrevisoToday Covid, Toscana sul podio per numero di vaccinazioni. Nuovi casi, +529

Firenze, 9 gennaio 2021 - Sono 529 i nuovi casi di coronavirus sabato 9 gennaio. Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani nel consueto aggiornamento mattutino su Face ...

Covid in Italia: il bollettino dei contagi da Coronavirus. I dati dalle regioni

I nuovi casi sono 19.978, i morti 483. i tamponi sono 172.119 per un tasso di positività in calo all'11,6%. Terapie intesive +6. In Veneto altri 3.100 contagi, in Lombardia 2.506, in Sicilia 1.839, in ...

