Ciclocross, Campionato Nazionale Belga 2021: Wout Van Aert stacca tutti sul tracciato di Meulebeke e si riprende il Driekleur (Di domenica 10 gennaio 2021) Wout Van Aert, dopo due anni di digiuno, torna a vincere il Campionato Nazionale Belga di Ciclocross. Il fuoriclasse della Jumbo-Visma si è imposto sul tortuoso tracciato di Meulebeke levandosi di ruota tutti i rivali a metà gara. Alle sue spalle si è piazzato un Toon Aerts (Baloise Trek) apparso in crescita dopo un periodo difficile, mentre il gradino più basso del podio è stato conquistato da Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), il quale ha preceduto il compagno di squadra e campione uscente Laurens Sweeck. La gara è stata contraddistinta da una grossa caduta in partenza nella quale sono stati coinvolti anche Vanthourenhout e il campione d'Europa Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), che era già ...

