Cagliari, Godin: «C'è delusione. Ma non siamo preoccupati dalla classifica» (Di domenica 10 gennaio 2021) Diego Godin, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Diego Godin, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Fiorentina. «Fisicamente sto bene, sono deluso per aver perso una partita importante per noi. Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma alla fine non siamo riusciti a portare a casa punti. Anche un pareggio sarebbe stato importante. Oggi è mancato il gol, di solito riusciamo sempre a segnare. Poi su una ripartenza abbiamo preso gol, la Fiorentina ha fatto un buonissimo contropiede ed ha segnato. Non abbiamo paura della classifica ma ovviamente dobbiamo risolvere questa situazione».

