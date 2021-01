Anticipazioni Una Vita domenica 17 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 10 gennaio 2021)17– L’annuncio del matrimonio: Marcia e Felipe annunciano a tutto il quartiere le loro imminenti nozze, ma non tutti la prendono bene. Quello che infastidisce alcune signore è il fatto che Marcia era una domestica. In tal senso quando Felipe criticherà il loro snobbismo le accuserà di essere razziste, per poi confermare la data del suo matrimonio anche se la società che conta gli volterà le spalle. L'articolo News Programmi Tv.