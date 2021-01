Usa | Papa a Mediaset | ' Condanno violenza | ora è momento del rimedio'

(Di sabato 9 gennaio 2021) 'Anche nella realtà più matura c'è sempre qualcosa che non va, gente che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia. Grazie a Dio questo si è potuto vedere bene perché così si può ...

"Anche nella realtà più matura c'è sempre qualcosa che non va, gente che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia. Grazie a Dio questo si è potuto vedere ...Città del Vaticano - “La violenza non è mai accettabile”. E ancora: "Dobbiamo imparare che i gruppi 'para regolari' che non sono ben inseriti nella società prima o poi fanno violenza". Tre giorni dopo ...