Torna ‘C’è posta per te’ | ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero

ROMA – Torna l'attesissimo appuntamento con Maria De Filippi e le emozionanti storie di "C'è Posta per Te". Il people show festeggia 21 anni di programmazione e debutta con la 24° edizione. Nella prima puntata a essere coinvolti in due bellissime sorprese gli amatissimi attori Sabrina Ferilli accompagnata da sua mamma Ida e il Doc più famoso d'Italia Luca Argentero. "C'è Posta per Te" compie 21 anni

