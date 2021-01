Se n'è andato il campione di baseball americano dal sangue abruzzese Lasorda: la sua Tollo gli dedicherà una strada (Di sabato 9 gennaio 2021) È scomparso giovedì (7 gennaio), all'età di 93 anni, Tommy Lasorda, campione americano di baseball e manager, con sangue abruzzese nelle vene: suo padre Sabatino, infatti, partì da Tollo per cercare ... Leggi su chietitoday (Di sabato 9 gennaio 2021) È scomparso giovedì (7 gennaio), all'età di 93 anni, Tommydie manager, connelle vene: suo padre Sabatino, infatti, partì daper cercare ...

Ultime Notizie dalla rete : andato campione Se n'è andato il campione di baseball americano dal sangue abruzzese Lasorda: la sua Tollo gli dedicherà una strada ChietiToday Formula 1: Ferrari alla ricerca di un secondo pilota, potrebbe essere Raikkonen?

Il mondiale di Formula 1 2012 è da poco andato in vacanza ma già imperversa il mercato piloti per la prossima stagione. In casa Ferrari è arrivata oggi la conferma ufficiale che il team è alla ricerca ...

Formula 1, Alonso potrà vincere il mondiale 2012 se:

Il titolo annuale del mondiale costruttori è già andato alla Red Bull mentre la Ferrari può continuare a sperare di portarsi a casa, con l’asturiano Fernando Alonso, il titolo del mondiale piloti. Al ...

