Quando lo stupro è emozionale | I danni sono incalcolabili

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 9 gennaio 2021) Francesca Bernasconi Raggirano le vittime facendole credere in una relazione affettiva, al solo scopo di estorcere loro denaro.i truffatori sentimentali, che usano tecniche di persuasione per manipolare le proprie vittime. L'avvocato Maurizio Cardona ha spiegato al Giornale.it di cosa si trattaalmeno 10mila le vittime dello "" negli ultimi 6 anni. A sottolinearlo è stata Jolanda Bonino, ex sindacalista torinese che, tramite il movimento Acta, supporta le vittime di questi reati. Dalla truffa del principe azzurro, alla Romance Scam, le truffe sentimentali hanno assunto diversi nomi ma hanno da sempre caratterizzato la nostra società. Negli ultimi anni però, siripresentate soprattutto attraverso le rete, diventando una vera e propria "piaga sociale". E i ...