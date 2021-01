Pre Juventus-Sassuolo | le voci degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021) Per il prehanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Roberto De Zerbi e Andrea Pirlo, per analizzare i temi della sfida prevista domenica 10 gennaio 2021 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Pre: cosa ha detto De Zerbi? Il tecnico del, Roberto De Zerbi, inizia la conferenza stampa respingendo alcune critiche rivolte alla sua squadra:”Tutto quello che fa ilsta diventando scontato, un po’ perché abbiamo abituato bene, un po’ perché le aspettative sono sempre più alte, ma la realtà è che il, in mezzo alle difficoltà di questi mesei, sta facendo un campionato strepitoso. Anche nelle partite dive siamo venuti meno, non abbiamo cambiato identità, siamo andati con coraggio. Ci ...